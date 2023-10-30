زلزال عنيف يضرب "تركيا" بقوة 4.2 درجة

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق "تركيا"، التي تعرضت بالفعل لزلازل قوية في فبراير، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 19.25 بالتوقيت المحلي في منطقة جوكسون.

وكان مصدر الزلزال على عمق 7.07 كيلومتر.

تركيا تُحذّر من عواقب عملية إسرائيل البرية في غزة وتُدين استهداف المدنيين:

صرح وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، بأن أي عملية برية بقطاع غزة ستُحول "هذه الوحشية إلى مجزرة بكل معنى الكلمة"، مُنوهًا إلى أن استهداف الفلسطينيين دون تمييز "جريمة ضد الإنسانية"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الأربعاء.

وقال الوزير فيدان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة: "استهداف أشقائنا الفلسطينيين دون تمييز بين الأطفال والمرضى وكبار السن حتى في المدارس والمستشفيات والمساجد جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف: "كلما زاد الموت والدمار (في غزة) ستزداد ردود الفعل على ذلك في المنطقة، ولا يمكن التنبؤ بالعواقب". مضيفًا: "على كل من لديه ضمير أن يوقف هذه الوحشية التي ترتكب أمام أعين العالم أجمع".

وبيّن الوزير التركي أن تركيا ترفض الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء في غزة والتي تحولت إلى عقاب جماعي، ولا تقبل بتهجير الفلسطينيين من منازلهم.