شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العربية بـ"النواب": جهود مصرية لم يسبق لها مثيل لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا لنظر آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، وجهود الدولة المصرية في إنهاء الأزمة ووقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين الأبرياء.

جاء ذلك بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار محمد الحمصاني، مستشار بجامعة الدول العربية.

وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في إنهاء الأزمة، والعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة من أجل توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة القضية الفلسطينية منذ أكثر من 20 يوما بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى، قائلا: تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضية.

وأوضح أباظة، أن الرئيس السيسي قام بالعديد من الاتصالات مع زعماء وقادة العالم من أجل التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: كل يوم نطالع اتصال هاتفي أو لقاء للرئيس السيسي مع مسئولين في كافة أنحاء العالم من أجل وضع حد للانتهاكات والعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينين.

وأوضح أباظة، أن اجتماع اللجنة تطرق اليوم كذلك لمؤتمر القاهرة للسلام، والذي خرج بالعديد من التوصيات والقرارات أبرزها رفض العدوان الإسرائيلي، ومعارضة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود والتحركات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، نالت تقدير كافة دول العالم، وآخرها الاتصال الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجو بايدن الرئيس الأمريكي، خصوصا وأن الأخير أكد مساندة موقف مصر الداعم لفلسطين في أهمية استمرار توصيل المساعدات لقطاع غزة.