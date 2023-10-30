شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف: اكتشافات الغاز أدت إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الشريف: هذه الاتفاقيات مهمة جداً، فالغاز الطبيعي بعدما كنا نستورده من الخارج أصبح عندنا اكتفاء ذاتي ونصدر للخارج أيضاً، وعندنا احتياطي 42 تريليون قدم من الغاز الطبيعي احتياطي، وكذلك عندنا 245 مليون طن من الزيت الخام، ونسير على خطى جيدة جدا في هذا الملف.

وتابعت النائبة نشوى الشريف: كذلك الاتفاقية أقرت 100 ألف دولار كل عام مالي يتم تخصيصهم لتدريب العمالة البشرية والموظفين العاملين، في الشركة التي تقوم بالاكتشافات في مصر، وهذا أمر جيد، مشيرة إلى أن عدد الاكتشافات الكبيرة أدت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).