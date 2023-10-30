وصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان والوفد المرافق له إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارةٍ رسمية، وسيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الأميركيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الأميركية واشنطن في زيارةٍ رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.