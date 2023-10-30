اعلنت هيئة البث العام الإسرائيلية إن الطائرة الإسرائيلية الخاصة التي كانت قد حطت في قطر، كانت تقل رئيس الموساد دافيد برنياع، الذي زار الإمارات كذلك سرا، في إطار المحادثات الجارية ضمن جهود الوساطة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عن الأسرى.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الموساد الاسرائيلي زار قطر والامارات سرا في إطار المحادثات للإفراج عن الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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