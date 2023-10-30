بوتين: لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ان مقتل آلاف المدنيين الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره، ولفت الى ان بوتين: الغرب يدين من يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وحتى الأمم المتحدة تتعرض للهجوم.

واكد بوتين بان النخب الحاكمة في الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من عدم الاستقرار العالمي، وعدم استقرار الشرق الأوسط يصب بمصلحة الولايات المتحدة وهي من يغذي الصراعات بالمنطقة.

وحمّل بوتين "أوكرانيا والغرب مسؤولية أعمال الشغب المناهضة لإسرائيل في مطار داغستان، فقد ساعدت أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا في إذكاء الاضطرابات في داغستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي".