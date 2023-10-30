المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا: الوضع في سوريا هو الأخطر منذ فترة طويلة

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عن قلقه من "تصاعد الأعمال العدائية في سوريا حيث أصبح الوضع راهنا الأخطر منذ فترة طويلة بسبب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس".

وأعلن بيدرسن، أمام مجلس الأمن الدولي، أنه "منذ آذار 2020 دخل النزاع السوري في مأزق استراتيجي، لقد حذرت منذ فترة من أن الوضع الراهن يعرّض سوريا لخطر الانزلاق نحو تفكك أعمق وطويل الأمد، مع مخاطر تصعيد هي الأكثر إثارة للقلق".

ولفت الى أن "اليوم أدق ناقوس الخطر: بات الوضع هو الأخطر منذ فترة طويلة"، موضحاً أنه "اضافة إلى العنف الناجم عن النزاع في سوريا نفسها، يواجه الشعب السوري الآن امكانية تصعيد قد يكون أوسع مرتبط بالتطورات الخطيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة".

وذكر المبعوث الخاص أنه "حتى قبل التطورات الإقليمية شهدت سوريا أسوأ وتيرة في اعمال العنف منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن التوترات في المنطقة تصبّ الزيت على النار، على برميل بارود كان أصلا على وشك الانفجار".