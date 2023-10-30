حماس: مستعدون للإفراج عن كل الأسرى مقابل الافراج عن جميع الاسرى الفلسطينيين في اسرائيل

اكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم بان "حماس مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع أسرانا لدى اسرائيل، والجيش الاسرائيلي يدعي السعي لتحرير أسراه لكنه يعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية.

وشدد الناطق باسم حماس على ان الهدف من الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات، وما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم هو محاولة للتشويش في وجه الضغوط الداخلية عليه.

واكد بانه "لن يحصل الجيش الاسرائيلي على أسراه إلا عبر صفقة تبادل تشمل جميع أسرانا، ونتانياهو يواصل بث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه".

وتابع قائلا: "نعول على قدرتنا على إدارة المعركة الحالية وعلى الحاضنة الشعبية للمقاومة، وحكومة نتانياهو تتصور أن هجماتها العشوائية يمكن أن تحسن شروط إطلاق سراح الأسرى".