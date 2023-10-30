جنبلاط لنصرلله: أتمنى ألا ننزلق إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب والمطلوب ضبط النفس

أشار رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، الى أنني "لا أحبذ الحرب وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب لأن عندها لن يبقى شيء من لبنان، والآداء العسكري حتى الآن لم يخرج عن القواعد لكن قد يخرج".

ولفت جنبلاط، في حديث للـ"LBCI"، الى أنني "أتمنى لحسابات محلية ولحرصي على عدم توريط لبنان أن لا ندخل في الحرب وقرار تهجير الفلسطينيين يهودي صهيوني قديم قبل أن يكون ثمّة رادع من قبل حزب الله".

واعتبر أنه "حتى الآن الإيقاع العسكري جنوباً ضمن الحدود ومدروس لكن عندما تبدأ الحرب لا أحد يعرف كيف يُسيطر عليها، والأساطيل لم تأت إلى البحر المتوسط نزهة وهي أساطيل هجومية ستُشارك في حال اشتعلت جبهة الجنوب".

وتوجه الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول "أتمنى ألا ينزلق لبنان إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب، وهو مدرك لهذه المعاناة على ما أعتقد، والمطلوب ضبط النفس".

ورأى أنه "في حال وقفت الحرب اليوم، فهذه فضيحة للجيش الإسرائيلي، وقد يكون مستحيل العودة إلى حل الدولتين إلّا في حال توقف الغرب عن تقديم المساعدات لإسرائيل"، مضيفاً "الحرب قد تطول لمدّة شهرين أو ثلاثة أو أكثر، هذا إذا انتهت".