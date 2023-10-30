بسبب مصر .. إرتفاع جنوني بأسعار الغاز في أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بتعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة المخاوف على إمدادات الوقود الأزرق إلى السوق الأوروبية، وخاصة بعد توقف صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الأسواق تتخوف من توسع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط لتشمل جهات جديدة.

وفي تعاملات اليوم ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 7.1% إلى مستوى 604.36 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها بعد ذلك قلصت الخسائر وجرى تداولها بحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو عند مستوى 585.44 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت أسعار الوقود الأزرق بنحو 30% عما كانت عليه قبل اندلاع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط قبل 3 أسابيع، ما يظهر هشاشة سوق الغاز الأوروبية أمام الأحداث الجيوسياسية بعد أزمة الطاقة في العام الماضي.