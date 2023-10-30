رفضت اعتذار إسرائيل عن إطلاق النار بالخطأ.. التلفزيون الإسرائيلي: مصر هددت تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.

وأوضحت القناة أن مصر هددت بأن استمرار هذا الأمر قد يؤدي للحد من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصر انخرطت تاريخيا كلاعب دبلوماسي نشط في المفاوضات بين إسرائيل وحمـ ـاس، خاصة خلال الحـ ـرب التي أشعلت شراراتها الحركة في هجوم مدروس وفجائي في 7 أكتوبر.

وبحسب القناة العبرية، فقد رفضت مصر أيضًا اعتذار إسرائيل عن إطلاق النار عن طريق الخطأ على موقع لحرس الحدود المصري الأسبوع الماضي.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته قصـ ـفت بطريق الخطأ موقعًا عسكريًا مصريًا بالقرب من كرم أبو سالم، في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه "يعرب عن أسفه بشأن الحادث" وسيتم التحقيق في الحادث بشكل أكبر.