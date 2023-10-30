الشارقة - اميمة ياسر - أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها الجنوبية.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن البيت الأبيض أعلن تأييده وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

ومن جانبها أطلقت الصحة العالمية نداءً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 121 شابا فلسطينيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، واليوم اعتقل 85 فلسطينيا من جنين والقدس المحتلة.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت حالة الحداد، وتوجهت في مظاهرات لوسط المدن، تنديدا بالإبادة التي يشهدها قطاع غزة.

وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بهدم مجسم يشير لجريمة قصف الاحتلال لطاقم طبي في المخيم، كما تعمدت هدم البنية التحتية للمخيم.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال حين لم يتمكن من دخول المخيمات بالآليات العسكرية الضخمة، يلجأ إلى قصف المخيم بالمسيرات، كما حدث في مخيم نور الشمس ومخيم جنين.