حماس تنفي توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت حركة حماس اليوم الاثنين، إنها كانت تأمل أن يدخل كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أرض قطاع غزة ليطلع عن كثب على الجرائم الصهيونية.

وأشارت إلى أن حضور خان لمعبر رفح خطوة إيجابية لكنها غير كافية لحماية المدنيين، داعية المحكمة الجنائية لفتح تحقيق في العدوان العسكري الصهيوني، مؤكدة توفر الشروط لاختصاص المحكمة الجنائية بالنظر في ذلك.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس، نفى اليوم الاثنين، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء السكنية في غزة.

وفي بيان صحفي، أفاد المكتب أن الأنباء التي يتداولها الاحتلال الإسرائيلي عارية من الصحة، قائلًا "لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع".

وأوضح البيان أن ما جرى في شارع صلاح الدين هو توغل لبضع دبابات جيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

وأكد البيان أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي من آليات جيش الاحتلال داخل شارع صلاح الدين، مشيرًا لعودة حركة المواطنين إلى طبيعتها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن توسع عملياته البرية في قطاع غزة، وأنه استهدف عشرات من رجال المقاومة الفلسطينية داخل المباني والأنفاق.

وزعم الجيش أنه شن خلال آخر 24 ساعة هجمات ضد حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمعات تابعة لعناصر حماس ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

وبينما تمت استعادة خطوط الاتصال إلى حد كبير بحلول صباح أمس فمن الصعب تقييم المدى الحقيقي للأضرار والوفيات التي وقعت يومي 27 و29 أكتوبر.