انت الان تتابع خبر بوتين يتهم أمريكا: تسعى لنشر الفوضى في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد بوتين أن "النخب الأمريكية هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط، لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء وحتى الأمم المتحدة تتعرض للاضطهاد".وشدد بوتين على أن "مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول".

وأضاف أن "روسيا تناضل من أجل المستقبل ومبادئ النظام العالمي العادل".