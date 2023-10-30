شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يؤكد أن مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بعض القوى -التي لم يذكرها بالاسم- تسعى إلى استثارة تصعيد أكبر، واستدراج أكبر عدد ممكن من الدول والشعوب الأخرى إلى الصراع في الشرق الأوسط.

موجة حقيقية من الفوضى والكراهية

وأوضح أن الهدف هو "التسبب في موجة حقيقية من الفوضى والكراهية المتبادلة ليس فقط في الشرق الأوسط، لكن أيضًا خارج حدوده، ولهذا الغرض يحاولون من بين أمور أخرى، اللعب على المشاعر القومية والدينية لملايين الأشخاص".

وحذر بوتين في تصريحات أدلى بها في اجتماع في الكرملين مع زعماء دينيين روس من عقائد مختلفة، من أن الصراع قد يتخطى حدود الشرق الأوسط.

حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وذكر إنه من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون.

وبين أن إراقة الدماء في المنطقة لا بد أن تتوقف، وأنه أبلغ زعماء العالم في مكالمات هاتفية، بأنه إذا لم يحدث ذلك، فقد يندلع صراع أوسع نطاقًا بكثير.

وقال بوتين، بحسب نص اجتماع الكرملين:، "مهمتنا الرئيسية اليوم هي وقف إراقة الدماء والعنف، وإلا سيكون مزيد من تصعيد الأزمة محفوفًا بعواقب وخيمة وشديدة الخطورة والدمار، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل قد يمتد الأمر ليتخطى حدودالمنطقة".