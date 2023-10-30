الحرب على غزة اليوم 24.. القسام تبث تسجيلات لأسيرات إسرائيليات واشتباكات برية بين المقاومة الاحتلال (تحديث مستمر)

المنامة - ياسر ابراهيم - لليوم الـ 24 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفع عدد شهداء العدوان على غزة في يومه الـ24، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً و2062 امرأة و460 مسناً، بحسب وزارة الصحة في غزة.



توغلت صباح اليوم الاثنين، قوة من دبابات وجرافات الاحتلال إلى شارع صلاح الدين من منطقة جحر الديك، شرقي قطاع غزة، قبل أن تتصدى لها المقاومة وتجبرها على الانسحاب، فيما تتواصل الاشتباكات البرية العنيفة في مناطق شرق وشمال القطاع.



كما بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبنه فيها بالعمل على إطلاق سراحهن.



جاء ذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -عبر منطقة رخوة في جنوب شرق مدينة غزة ووصلت إلى شارع صلاح الدين، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



في غضون ذلك، وجّهت كتائب عز الدين القسام ضربات صاروخية لمدينتي عسقلان وأسدود ومستوطنات متاخمة لغزة، وذلك غداة إعلانها عن تنفيذ إنزال خلف خطوط قوات الاحتلال على حدود القطاع.



وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا فجر اليوم الاثنين مدينة جنين ومخيمها لتندلع اشتباكات عنيفة مع المقاومين، وأسفر الاقتحام عن استشهاد 4 فلسطينيين، في حين أكدت كتيبة جنين -التابعة لسرايا القدس– أنها أوقعت قتلى وجرحى إسرائيليين خلال العملية.

إليكم تطورات الأحداث لهذا اليوم: -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11:05 PM

المفوض العام للأونروا:

- الحصار المفروض على غزة حاليًا هو نوع من العقاب الجماعي.

- لا مكان آمن في قطاع غزة.

- كثير من الفلسطينيين قُتلوا أثناء بحثهم عن أماكن آمنة يحميها القانون الدولي.

- قطع الاتصالات أدى إلى تسارع انهيار النظام المدني في غزة.

9:30 PM

"سرايا القدس": نتائج المعركة ستشهد تحولاً لصالح المقاومة

قال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة في كلمة مسجلة، إن المقاومة "تواصل استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة لقوات الاحتلال في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن هذه التوغلات تأتي في سياق إعادة الثقة لـ"فرقة غزة" في الجيش.

وأشار إلى أن المقاومة تواصل أيضًا رشقاتها الصاروخية في تل أبيب وعسقلان و"غلاف غزة"، ردًا على استهداف المدنيين.

وأكد أن نتائج المعركة على المستوى الاستراتيجي ستشهد تحولا على كافة المستويات لصالح المقاومة ومشروع تحرير فلسطين كلها.

ووجه رسالة إلى عائلات الأسرى في قطاع غزة قائلا إن "قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم وإزهاق أرواحهم هربا من دفع الثمن"، مؤكدًا مقتل عدد من الأسرى لدى سرايا القدس جراء القصف على قطاع غزة.

ودعا سلطات الاحتلال إلى التوقف عن سياسة المروحة والإغفال لعائلات الأسرى، منبها إلى أن كل دقيقة تمضي هي خطر على حياة الأسرى في ظل استمرار القصف.

8:30 PM

حماس تحذر من مجزرة جديدة على غرار مستشفى المعمداني

حذرت حركة حماس من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة على غرار التي اقترفها بحق المستشفى الأهلي (المعمداني)، إذ راح ضحيتها نحو 500 شهيد.

وقالت الحركة في بيان إن قوات الاحتلال تواصل استهداف مشافي قطاع غزة من دون اكتراث لأية معايير أخلاقية أو قوانين دولية.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع الاحتلال عن المضي في جرائمه، والعمل على تأمين احتياجات المشافي كافة من أدوية ومستلزمات طبية ووقود، تداركاً للوضع الكارثي الذي حلّ بالقطاع الصحي.