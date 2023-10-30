تعليق قوي من "إيران" على شن هجمات ضد مصالح أمريكية في العراق

ياسر رشاد - القاهرة - علقت "الخارجية الإيرانية"، على تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن شن هجمات في العراق ضد المصالح الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعليقا على ادعاء المسؤولين الأمريكيين قائلا: "أنتم تحصدون ما زرعتم، ودعم التوتر في المنطقة سيؤدي إلى ردود أفعال، وهذه مسألة أعلنا عنها مرات عديدة في مواقفنا ورسائلنا الرسمية".

السلوك الأمريكي

وتابع كنعاني: "هذه هي طبيعة السلوك الأمريكي، وإن حقيقة قولهم إنهم تعرضوا لهجوم في بعض دول المنطقة هو رد فعل على دعمهم غير المشروط لجرائم الکیان الصهيوني وبالطبع سياساتهم الخاطئة في المنطقة، ونأمل أن يقوموا بتصحيح هذه السياسات".

وعن احتمال دخول "حزب الله" اللبناني الحرب ضد إسرائيل، أوضح كنعاني قائلا: "أنا أيضا أنتظر خطاب السيد نصر الله (أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله)".

كما شدد كنعاني على أن "استقرار لبنان مهم بالنسبة لإيران لكن بالنسبة للتوترات على حدود لبنان اللبنانيون هم قادرون على مواجهة التحركات الإسرائيلية".