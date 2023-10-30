نتنياهو: نعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن تل أبيب تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه لغزة.

وعلق نتنياهو على "تحرير" قوات الاحتلال الإسرائيلي لجندية أسرتها حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "قامت قواتنا الليلة الماضية بتحرير الجندية أوري مجيديش من أسر حماس. تم اختطاف أوري في الصباح الأسود ليوم 7 أكتوبر. مرحبًا بك في بيتك، أوري".

وأضاف: "أهنئ الشاباك والجيش الإسرائيلي على هذا الإنجاز المهم والمثير، وهو إنجاز يعبر عن التزامنا بإطلاق سراح جميع المختطفين. شعب إسرائيل كله يحيي الشاباك ويحيي الجيش"، واصفًا المقاومة الفلسطينية بـ"الوحوش".

مستشار نتنياهو يُؤكد: إسرائيل بدأت الانتقام اعتبارًا من الليلة

أكد "مارك ريجيف"، مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن إسرائيل تُكثف الضغط على حركة "حماس" وأن عملياتها العسكرية جارية وأن غزة ستكون مختلفة للغاية، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وبين ريجيف لشبكة "فوكس نيوز" أنه: "نكثف ضغوطنا على حماس..نزيد الضغط الذي نمارسه عليهم. عملياتنا العسكرية جارية".

وتابع: "سيستمرون في وضع الطرف المتلقي لضرباتنا العسكرية حتى نفكك آلتهم العسكرية وهيكلهم السياسي في غزة. حينما ينتهي هذا، ستكون غزة مختلفة للغاية".