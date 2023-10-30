طقس الثلاثاء.. طوارئ في الإسكندرية استعدادًا لسقوط أمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية ‐محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف الأحياء استعدادا لموجة من الأمطار المتوقعة، غدا الثلاثاء، بالمحافظة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تقرر رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من مساء اليوم الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار، وفقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن سقوط امطار متوسطة على معظم الأحياء بمحافظة الاسكندرية اعتبارا من فجر غد الثلاثاء.

وأضاف نافع أن خطة الاستعداد تتضمن وقف الإجازات و بدل الراحات في الجهات ذات الصلة ونشر السيارات والبدالات في مناطق البؤر الساخنة المتوقع وجود تراكمات مياه بها، على أن تستمر أعمال تطهير شنايش الصرف والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وأكد نافع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن على رقم 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأشار رئيس الشركة إلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من المتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الطقس غدا الثلاثاء والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.