البيت الأبيض: قواتنا موجودة في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين في بيان، إن الرئيس بايدن يعمل من أجل الحفاظ على أمن الشرق الأوسط والتأكد من عدم اتساع رقعة النزاع، مشيرا إلى أنه شدد على التزام واشنطن بحماية قواتها الموجودة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتوقع أن تزيد عملية تدفق دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة تدريجيا، مؤكدا أن واشنطن تعتبر ما حدث في داغستان شائن، خصوصا وأن الكرملين لم تعرب عن إدانتها لما حدث، إذ أنه تعبير فاضح عن الكراهية.

وكشف عن أن بايدن ترك للإسرائيليين وصف طبيعة عملياتهم بينما يحاولون ممارسة مزيد من الضغط على قادة حماس، مشيرا إلى أنه لا يمكن توصيف حجم أو شكل الهجوم البري الإسرائيلي، معربا عن تفهم واشنطن سعيهم لملاحقة قادة حماس بريا.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على تفكيك المنظمات الإرهابية، مشددا على أن القضاء على أيديولوجياتهم شأن آخر.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية موجودة في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات المتنامية لا سيما في هذه المرحلة، مضيفا أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تركز على توفير ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات ومن ثم العمل مع مصر من أجل خروج عائلات الأجانب.

وشدد على أن واشنطن تقود جهودا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مبينا أن حكومتهم لا تعتقد أن هناك رغبة لدى الفلسطينيين في غزة لمغادرة وطنهم.

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل مسألة حل الدولتين، إذ تعتبره واشنطن الحل الأفضل للجميع.