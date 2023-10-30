المفوض العام للأونروا: سكان غزة يحتاجون إلى تعاطفنا



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن المزيد من الانهيار في النظام المدني، سيجعل من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل أن تستمر الأونروا في عملياتها.

وتابع المفوض العام للأونروا: "قطع الاتصالات أدى إلى تسارع انهيار النظام المدني في قطاع غزة، سكان غزة يحتاجون تعاطفنا وغياب هذا التعاطف سيزيد من التوترات بالمنطقة".

وأضاف المفوض العام للأونروا: "النظام الحالي الذي يسمح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح مهدد بالفشل، فقد تم طرد مليون شخص أي نصف سكان غزة من شمال القطاع ،نحو الجنوب خلال 3 أسابيع". وأكد المفوض العام لوكالة الأونروا على أن: "ما يجري في غزة تهجير قسري والحصار المفروض على القطاع عقاب جماعي، نحن بحاجة إلى وقف إنساني آني لإطلاق النار من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وضمان استمرار دخولها، كما أنّ الترتيبات الراهنة لإدخال مساعدات الى غزة محكوم عليها بالفشل".