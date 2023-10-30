شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بسرعة إنشاء مستشفى أبو حماد بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة إنشاء مستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور النائب احمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، والدكتور مهندس أنور إسماعيل، مساعد أول وزير الصحة لقطاع المشروعات، والدكتور أحمد سعفان وكيل أول وزارة الصحة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام مكين، والدكتور حسام أبو ساطي وعدد من قيادات الوزارة .

وخلال الاجتماع، استعرض النائب ثروت سويلم، مراحل تعطل إنشاء مستشفي أبو حماد العام، حيث صدر له قرار إزالة في ٢٠١٦، وتم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لأعمال البينة التحتية، ولكن بسبب تأخر أعمال الإزالة تم تحويل المبلغ لصالح هيئة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك في عهد الوزير الأسبق أحمد عماد الدين .

وأضاف أنه عندما جاءت الدكتورة هالة زايد، الوزيرة السابقة تم إسناد المشروع لإحدى الشركات لإعداد التصميمات اللازمة وتبين أن حد الارتفاع في مركز أبو حماد 9 متر وطلبت الشركة المنفذة استثناء المستشفى من قيد الارتفاع وتم الحصول على موافقة باستثناء مدينة كفر حماد بالكامل من قيد ال٩ متر لتصل إلي 15 متر ثم 21 متر.

وأوضح سويلم أنه بعد ذلك الشوط الكبير من الإجراءات، قامت وزارة الصحة بوضع نماذج وأكواد جديدة خاصة بالمستشفيات الحديثة ووجدت أن مساحة أرض مستشفي أبو حماد لا تتناسب مع الشروط الجديدة، حيث رصدت الوزارة لذلك الغرض مبلغ مليار و200 مليون جنيه.

وطالبت الوزارة بتوفير ٥ أفدنة، لتنفيذ المستشفي وفقا للأكواد الجديدة وتعذر توفير المساحة، وبناء على ذلك تم عقد لقاء مع وزير الصحة خالد عبد الغفار، يوم الأربعاء الماضي، ووافق الوزير على إقامة المستشفي في موقعه الحالي من الأرض، يضاف إليها مبني معهد التمريض لتكون المساحة 7 آلاف متر يتم إنشاء مستشفى نموذج أبو حماد العام بسعة 100 سرير وبتم تطوير المبني الخالي ٥٠ سرير .

وطلب النائب ثروت سويلم، من مسئولي الوزارة سرعة تنفيذ تكليفات الوزير والالتزام بها والبدء في إنشاء المستشفي، لتقديم خدمة صحية جيدة لأهالي أبو حماد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ذلك الصرح، قائلا: مبنى مستشفي أبو حماد الجديد هدية الرئيس للأهالي .

من جانبه عقب النائب فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، مؤيدا طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب ثروت سويلم حتي يليق المكان بأهالي الدائرة، مقدما الشكر لوزير الصحة على الموافقة على البدء في إنشاء مستشفي أبو حماد.

من جانبه أكد الدكتور أنور إسماعيل، وكيل وزارة الصحة للمشروعات، أن الوزارة كانت ترغب في إنشاء صرح كبير بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون ويستوجب توفير ٥ أفدنة، لافتا إلى أن هناك لجان من القطاع الهندسي بوزارة الصحة النزول إلى الموقع لرفع المقاسات والتصميمات للبدء في المشروع العملاق.

واوضح النائب ثروت سويلم، أنه يوجد محاولة لأخذ الموافقة من وزير الزراعة لتوفير مساحة الـ5 أفدنة، لافتاً إلى أنه سواء تم الطلب بالقبول والرفض فقد تم فعليا البدء في إنشاء مستشفي أبو حماد، وقامت لجنة لإعداد النموذج الذي يتناسب مع الارض المتاحة.

وقدم سويلم الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أنور إسماعيل، لحرصه على تقديم الخدمات الصحية لأهالي أبو حماد، كما وجه الشكر هشام للدكتور مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي جهودها غير المسبوقة في القطاع الصحي بالشرقية.