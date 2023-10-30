شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم حملة فريد زهران: نضع الشباب والمرأة نصب أعيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمى باسم حملة فريد زهران، الشكر لأهالى الإسكندرية على الترحيب وحفاوة الاستقبال، جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران.

وأوضحت النائبة أميرة صابر أن الأزمة فى غزة حتمت علينا أن تكون ملفات الأمن القومى المصرى فى المقدمة، وتحتم علينا أيضًا أن ننظر فى الداخل المصرى لنرى أماكننا ومواقعنا فى هذا الاصطفاف الوطنى.

وتابعت قائلة: عندما ترشح فريد زهران فى هذا الاستحقاق الانتخابى الهام والضرورى وضعنا نصب أعيننا عدد من المسارات، أهمها فكرة المشاركة.

وأكملت: فلسفة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى المشاركة بكل استحقاق انتخابى، وأن نشتبك بقوة، لدينا ملف كامل عن كيفية حل الأزمة بشكل يجعل القطاع الخاص يعود للمشهد، ونرى فرص عمل حقيقية، ونرى صادرات مصرية بشكل أكبر، ونرى تنافسية، وخلق حالة من حالات الرواج الاقتصادى.

وتابعت أميرة صابر: كنا نفكر دائما كيف يكون الشارع السياسى جاذبًا للجمهور، وكيف نجعل الأحزاب السياسية تدمج الجماهير فى عمل منظم، وأن يكون الجمهور موجود فى قلب هذه الأحزاب، ويتواجد بحرية ويعبر عن رأيه، ويقول الخيار الأخر، وما هو صحيح وما هو خطأ من وجهة نظره. هذه هى قناعات كل من يشارك فى حملة فريد زهران وعنوانها "معا للتغيير".

وأكدت أميرة صابر أن حملة فريد زهران تضع الشباب والمرأة نصب أعينهم، وأن برنامج زهران هو صوت الشباب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

فى نهاية حديثها أكدت صابر على أن حملة فريد زهران نشرت أول 10 قرارات حال فوزه بالرئاسة، وتتضمن الكثير من الامور الهامة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بشكل يضمن إدارة مصائر هذا البلد بشكل أكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية.