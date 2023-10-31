اشار مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون الى ان إيران قامت بتسليح وتمويل حركة حماس وحزب الله والعديد من الجماعات، وكل ذلك لتمكين هذه الجماعات من القيام بهجمات كتلك التي حصلت في السابع من تشرين الاول الجاري، ولكن هذا لا يخدم حماس أو حزب الله إنما يخدم إيران.
ولفت بولتون في حديث لـ "mtv"، الى انه "على الاسرائيليين واللبنانيين الذين لا يدعمون حزب الله الاستعداد لاحتمال توسّع الهجمات في لبنان، ومن الممكن أن يصبح الوضع في الشمال أسوأ بكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر جون بولتون: على الاسرائيليين واللبنانيين الذين لا يدعمون حزب الله الاستعداد لاحتمال توسّع الهجمات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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