مندوب الصين بمجلس الأمن: ندعو إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة إلى رفع الحصار عن غزة

دعا مندوب الصين في مجلس الأمن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإلغاء أمر الإخلاء فورا.

ولفت المندوب الصيني الى اننا نتعاطف مع سكان غزة ونطالب أطراف الصراع بالكف عن الأعمال العدائية، والأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة.

وشدد على انه لا يمكن الوصول إلى السلام بفرض العقاب الجماعي، وإذا بقي الوضع في غزة على ما هو عليه ستكون هذه هي الأزمة الإنسانية الأكبر.