تعرضت قاعدة عين الأسد الاميركية غرب الأنبار بالعراق لهجوم جديد بطائرات مسيرة. وفي وقت لاحق، اعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيّرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر. وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية بان القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد الاميركية غرب الأنبار بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.