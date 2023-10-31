سوليفان ووزير الدفاع السعودي أكدا على أهمية تجنب أي توسيع لرقعة الصراع بين إسرائيل وحماس

اشار البيت الأبيض الى ان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اكد في لقائه بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان التزام الرئيس الاميركي جو بايدن بدعم دفاع أميركا عن الشركاء ضد تهديدات دول وكيانات منها المدعومة من إيران.
ولفت البيت الأبيض الى ان سوليفان ووزير الدفاع السعودي أكدا على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وسوليفان ووزير الدفاع السعودي أكدا على أهمية تجنب أي توسيع لرقعة الصراع بين إسرائيل وحماس.
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