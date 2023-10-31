توجهت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بالشكر لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار على زيارته لوحدة الكوارث في قضاء صور وتفقد النازحين في المدارس. واشادت باستجابته لحاجات النازحين اللبنانيين حيث قدّم 7 أطنان من الطحين لمطبخ مؤسسات الإمام الصدر في مدينة صور التي تتولى تحضير وجبات ساخنة يومياً للنازحين اللبنانيين في مراكز الإيواء، كما سلّم الاتحاد 1000 حرام و 70 مروحة لتوزيعها على مراكز الإيواء.

كانت هذه تفاصيل خبر وحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور تشكر الحجار على الاستجابة لحاجات النازحين من القرى الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.