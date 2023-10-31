أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "Lari"، أنه "يتوقع أمطاراً متفرقة خلال ٤٨ ساعة قد لا تكون شاملة أو كافية للزرع، لذا يطلب من المزارعين: ١-تحضير الارض للزراعة دون رش الاسمدة الاساسية ٢-التمهل في زرع القمح والشعير والبصل والفول وغيرها ٣-انتظار ٢٠٢٣/١١/١٥ بحيث يتوقع عدة أيام ماطرة

كانت هذه تفاصيل خبر "Lari" نشرت ارشادات للمزارعين حول الأمطار المتوقعة خلال الـ48 ساعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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