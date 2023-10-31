بو عاصي: لن نقبل بحصول فراغ على مستوى قيادة الجيش ولن نقف في وجه أي اجماع على قائد الجيش لرئاسة الجمهورية

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "دور الجيش اللبناني اليوم حيوي ومحوري أكان على الحدود أو في الداخل"، مضيفاً: "لن نقبل بحصول فراغ على مستوى قيادة الجيش، فهي مؤسسة وطنية جامعة للكل واريد ان اضيف انها مركز ماروني ولسنا على استعداد للتضحية به".

وشدّد بو عاصي في تصريح تلفزيوني، على أن "المبدأ العام هو عدم التمديد ولكن حين تقتضي المصلحة الوطنية التمديد، فهي تطغى على المبدأ العام"، موضحاً أن "أي تمديد مفصول عن استحقاق رئاسة الجمهورية ونحن لطالما شدّدنا اننا مع مرشح سياسي سيادي مدني ولكننا لن نقف بوجه اي اجماع على قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية".