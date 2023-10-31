قام القسم التدريبي بوحدة الاسعاف والطوارئ لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بعدد من التدريبات لأعضاء فريق مخيم الرشيدية حيث استهدف التدريب 30 مسعفا، بهدف رفع الجهوزية والكفاءة للفريق . وتأتي هذه التدريبات تأتي ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها الوحدة على صعيد لبنان وتشمل أعضاء الفريق والمجتمع المحلي.

كانت هذه تفاصيل خبر دورات مكثفة لفريق الإسعاف والطوارئ في مخيم الرشيدية لرفع الجهوزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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