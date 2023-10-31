وزير الدفاع الإسرائيلي : حماس تحتجز عددا كبيرا في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إن عناصر حركة حماس أمامهم إما الموت أمام جيش (الاحتلال) أم الاستسلام بدون أي شرط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنّ هذا الأمر يخص قيادات حماس أو عناصر (المقاومة) الموجودة في الميدان، متحدثا عن أنهم سيواصلون العمل للقضاء على حماس.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال سيحقق هدف العملية البرية في غزة بإعادة من سمّاهم المخطوفين (في إشارة إلى الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة)، وتفكيك قدرات حماس.

ونوه بأن حماس تحتجز عددا كبيرا في غزة، مؤكدا مواصلة العمل على إعادتهم.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يخوض حربا متعددة الجبهات، بينها الوضع في غزة من حيث الهجمات البرية والجوية والبحرية.

ونوه بأن إسرائيل في حالة دفاع في الجبهة الشمالية (الحدود مع لبنان)، زاعما تكبيد حزب الله خسائر كبيرة هناك.

ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.

وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.