نمنع السفن والجيش يأمن المساعدات .. عمرو أديب يرد على تصريحات حمدين صباحي : قناة السويس دي مش ماكدونالدز

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات حمدين صباحي بشأن أزمة غزة ، ومطالبته للجيش المصري بتأمين المساعدات الإنسانية التي تتجه لغزة .
حيث قال عمرو أديب: حمدين صباحي لما يقول على الجيش المصري تأمين دخول المساعدات من رفح.. جملة شكلها برلنت .
وأوضح : حمدين راجل وطني والحركة المدنية وطنية وكل شئ .
وتسائل أديب : السؤال المهم كيف ؟ يعني الصورة هتبقى عاملة ازاي ؟
وعرض أديب صور لشاحنات المساعدات .
وتابع أديب مستنكراً : انت شايف ان الشاحنة تدخل في حراسة دبابات أو طائرات أباتشي أو قوات صاعقة تبقى ماشية جنب العربيات!
وأضاف : لأن التصريحات دي هتخلي المواطن البسيط يقول أيوة الجيش المصري يأمن المساعدات .
نمنع مرور سفن داعمي العدوان
وتابع منتقداً تصريحاً آخر لحمدين ، حيث قال عمرو أديب: حمدين صباحي بيقول نمنع مرور سفن داعمي العدوان.
وأضاف : ده العالم كله.. وبعدين مش ليها اتفاقية دي مش ماكدونالدز .