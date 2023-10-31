نمنع السفن والجيش يأمن المساعدات .. عمرو أديب يرد على تصريحات حمدين صباحي : قناة السويس دي مش ماكدونالدز

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات حمدين صباحي بشأن أزمة غزة ، ومطالبته للجيش المصري بتأمين المساعدات الإنسانية التي تتجه لغزة .

حيث قال عمرو أديب: حمدين صباحي لما يقول على الجيش المصري تأمين دخول المساعدات من رفح.. جملة شكلها برلنت .

وأوضح : حمدين راجل وطني والحركة المدنية وطنية وكل شئ .

وتسائل أديب : السؤال المهم كيف ؟ يعني الصورة هتبقى عاملة ازاي ؟

وعرض أديب صور لشاحنات المساعدات .

وتابع أديب مستنكراً : انت شايف ان الشاحنة تدخل في حراسة دبابات أو طائرات أباتشي أو قوات صاعقة تبقى ماشية جنب العربيات!

وأضاف : لأن التصريحات دي هتخلي المواطن البسيط يقول أيوة الجيش المصري يأمن المساعدات .

نمنع مرور سفن داعمي العدوان

وتابع منتقداً تصريحاً آخر لحمدين ، حيث قال عمرو أديب: حمدين صباحي بيقول نمنع مرور سفن داعمي العدوان.

وأضاف : ده العالم كله.. وبعدين مش ليها اتفاقية دي مش ماكدونالدز .