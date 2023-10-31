شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يمدد عاماً لولاية البعثة الأممية في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قراراً بالإجماع بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل «لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الضرورة المُلحة لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات العامة.

وحث قرار مجلس الأمن رقم (2702)، بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما دعا المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد».

وأكد القرار أنه «لا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري في ليبيا، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف وتقويض العملية السياسية»،كما شدد على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الضرورة المُلحة لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا؛ مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الاثنين، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق لهما.

تأمين مؤتمر إعادة إعمار درنة

في الأثناء، بحث رئيس الحكومة أسامة حماد، أمس الاثنين، خلال اجتماع أمني موسع، سير التنسيق بين الأجهزة الأمنية؛ لتأمين المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من جرّاء الفيضانات التي اجتاحت مدناً في المنطقة الشرقية.

عودة الهدوء إلى غريان

إلى جانب ذلك، عقد القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلاً في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، أمس الاثنين، اجتماعاً أمنياً لمجلس الدفاع وبسط الأمن، بحضور وزير الدفاع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة للمنطقة الغربية محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي. وبيّن المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء، بحث ضرورة متابعة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية عامة وغريان خاصة، وتأكيد آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للمحافظة على أمن واستقرار وسلامة المواطنين.

وكانت قوات «غرفة العمليات المشتركة» التابعة لحكومة الوحدة، استعادت السيطرة على غريان بعد مواجهات مسلحة استمرت لساعات.(وكالات)