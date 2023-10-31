شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إدخال الوقود ضروري لتشغيل المرافق الحيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أمس الأول الأحد، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فيما أكدت أثينا أنها تبحث مع حلفائها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر، بينما دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في ظل التحديات التي تواجهها لتقديم خدماتها خصوصاً في قطاع غزة.

وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر/تشرين الأول. وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس «على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية». وشدد التقرير على أن «الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية. واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، أمس الاثنين، أنّ أثينا «تبحث مع حلفائها» الأمريكيين وفي الأمم المتحدة إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عن طريق البحر. وقال المتحدث رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي إن «اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين» في غزة. وأضاف «إنه إجراء صعب ومعقد جداً، وليس لدينا أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي». وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، تؤيد «فتح ممرات إنسانية» و«هدنة إنسانية إذا لزم الأمر».

إلى ذلك، أكد العاهل الأردني خلال استقباله، أمس الاثنين، مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع. (وكالات)