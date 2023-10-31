شكرا لقرائتكم خبر عن تل أبيب تحت الضغط لمقايضة المختطفين بالأسرى الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت ثلاث أسيرات إسرائيليات، في فيديو بالصوت والصورة، نشرته، أمس الاثنين، كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لتحريرهن، فيما وصف نتنياهو الفيديو بأنه «دعاية نفسية قاسية» لحماس، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحرير مجندة كانت أسيرة لدى «حماس»، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت إحدى الأسيرات في الفيديو: بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن أسيرات لدى «حماس» منذ 23 يوماً.. بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض وقف إطلاق النار، وكان من المفترض عليك أن تطلق سراحنا، ووعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هناك أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص. أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا. وتوجه نتنياهو، في بيان، إلى الأسيرات الثلاث «إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت»، بالقول «نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم». ولاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير الجندية أوري مغيديش التي كانت ضمن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس خلال العملية البرية في القطاع.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطاً متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كان من بين الداعين إلى مقايضة نحو 5 آلاف فلسطيني، بما في ذلك مقاتلو «حماس»، بالرهائن المحتجزين في غزة. كما نقل بعض أقارب المحتجزين هذه الرسالة خلال «لقاء صريح» مع نتنياهو يوم السبت في تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن حدة الضغوط زادت خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصفها العنيف على غزة، الذي خلف حتى الآن أكثر من 8 آلاف قتيل. (وكالات)