شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن واثقة من زيادة المساعدات إلى غزة بـ 100 شاحنة يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعرب البيت الأبيض، الإثنين، عن ثقته بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل إلى نحو 100 يومياً خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: «المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) الى 100 يومياً..نحن واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.