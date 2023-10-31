تشارلز وكاميلا يشاهدان الجوانب المؤلمة في كينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا زيارتهما لكينيا أمس.
وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن الملك تشارلز سوف يقر «بالجوانب المؤلمة» للتاريخ المشترك بين بريطانيا وكينيا، خلال الزيارة الرسمية التي تستمر 5 أيام، وتأتي بالتزامن مع اقتراب احتفال كينيا بالذكرى الـ60 لاستقلالها.
وحظيت كينيا باستقلالها عن بريطانيا في 12 ديسمبر 1963، وتتمتع الدولتان بعلاقة وثيقة منذ ذلك الحين، على الرغم من الارث الاستعماري العنيف ضد انتفاضة ماو ماو، مما أدى لظهور فترة تعرف باسم «الطوارئ».
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