شكرا لقرائتكم خبر عبدالمجيد تبون: الفلسطينيون ليسوا إرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن الفلسطينيين لم يكونوا أبدا إرهابيين، ولن يكونوا كذلك.

مؤكدا أن «ما يحدث في غزة جرائم كاملة الأركان ضد الإنسانية وجرائم حرب».

وأضاف في لقاء له جمعه بأعيان المجتمع المدني بولاية الجلفة، التي تقع على مسافة 300 كلم جنوبي الجزائر: «الفلسطينيون يدافعون عن وطنهم وحقوقهم»، وتابع: «الجزائريون لقبوا هم أيضا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي».

واستشهد تبون بمقولة الشهيد العربي بن مهيدي، أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية في رده على اتهامات الفرنسيين للمجاهدين بممارسة الإرهاب عن طريق تفجير القنابل الموضوعة في القفف: «أعطونا طائراتكم ... نمنحكم قففنا».

وأبرز تبون مساعي الجزائر لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، معترفا بأن «ملف المصالحة الفلسطينية لم يكتمل، بسبب تدخل أطراف يخدمها الشتات».

وتابع: «كنا قد اتفقنا على جمع منظمة التحرير بكامل فصائلها لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد القمة العربية في الجزائر».

وكان 14 فصيلا فلسطينيا قد وقعوا بعد اجتماعات في الجزائر العاصمة في أكتوبر 2022، بالأحرف الأولى على وثيقة أطلق عليها اسم «إعلان الجزائر».

وتلتزم هذه الفصائل، منها حركتا فتح وحماس، بموجب الإعلان بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام من اجتماعها لوضع حد للانشقاق الذي يمزق صفوفها.