62 انتهاكا حوثيا في تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 62 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة تعز، ضمن 91 حالة انتهاك شهدتها المحافظة خلال سبتمبر الماضي.

وقال المركز في تقريره الشهري المعنون بـ”تعز.. حصار الأوبئة والمدافع”، الذي أطلقه مطلع الأسبوع الجاري، إن فريقه الميداني وثق إصابة 4 مدنيين بينهم امرأة تسببت فيها ميليشيات الحوثي، إذ أصيب مدني واحد بعبوة ناسفة، وامرأة واحدة بقذائف الهاون، كما أصيب مدنيان برصاص قناص حوثي.

إلى ذلك، تجددت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في محافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن مواجهات دارت أمس بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة وجبهة الزبيرة قدس بمديرية المواسط جنوب تعز، إثر محاولتي تسلل للجماعة الحوثية، وتمكنت قوات الجيش من التصدي لمحاولتي التسلل الحوثيتين.

من جهة أخرى، انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الجاري 688 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز في تقرير له، أن الألغام المنزوعة تنوعت بين 123 لغما مضادا للدبابات، و10 ألغام مضادة للأفراد، و553 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ مطلع أكتوبر الجاري بلغ 2,894 لغما، لافتا إلى أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاق المشروع وحتى أكتوبر الجاري 419.997 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وتسببت في مقتل كثير من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.

انتهاكات الحوثي في تعز خلال سبتمبر