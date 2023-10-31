شوارع غزة تتحول إلى حمامات دم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قارب عدد شهداء غزة 9 آلاف شهيد، إضافة إلى أكثر من ألفي مفقود، حذرت أوساط حقوقية أمس من تحول شوارع غزة إلى «حمام دم» مع توسيع العدوان الإسرائيلي هجومه البري، ومواصلة قصفه للقطاع منذ 24 يوما.

وأبدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مخاوف جسيمة على حياة وسلامة المدنيين الفلسطينيين في الاجتياح البري واسع النطاق الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ أيام عدة، بموازاة الهجمات الجوية المستمرة منذ السابع من الشهر الحالي.

وجدد التأكيد على أن قوانين الحرب تلزم الجيش الإسرائيلي بحماية المدنيين وأولئك الذين لا يستطيعون الفرار من مناطق العمليات العسكرية، بما في ذلك إطلاق النار المميت على المدنيين بما يرتقي إلى جرائم حرب.

تساقط الشهداء

تواصل تساقط شهداء الحملة البربرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة في القطاع بارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8306 جراء اعتداءات إسرائيل المتواصلة منذ 24 يوما، وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن من بين إجمالي الشهداء 3457 طفلا و2136 امرأة إضافة إلى 21,048 مصابا.

واتهم القدرة العدوان الإسرائيلي بتنفيذ 908 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وأوضح أن القصف أخرج 25 مستشفى عن الخدمة، فيما تم استهداف 25 سيارة إسعاف، موجها مناشدة لسكان غزة التوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافة منه لإنقاذ المصابين.

وجدد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة دعوة للسلطات المصرية إلى فتح دائم وكامل لمعبر رفح مع قطاع غزة، من أجل إدخال الإمدادات الإنسانية والطبية والوقود اللازم لضمان تشغيل المولدات الكهربائية في المرافق الطبية والمدنية.

فضيحة جديدة

بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة في 28 من أكتوبر الحالي، فيما أعلن أمس عن توسيع نطاق عملياته البرية فضلا عن شن 600 اعتداء على أهداف في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

ووثق فريق المرصد الأورومتوسطي فضيحة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تسجيل حالات لتشقق جلدي عميق في أيادي وأجساد مواطنين وعمال إنقاذ فلسطينيين لدى ملامستهم الجثث والركام، بسبب المواد الكيميائية الخطيرة والممنوعة، التي تحملها الصواريخ والقذائف الإسرائيلية.

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حماية المدنيين واجب في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعد قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

حرب إبادة

دعا المرصد الدولي إلى تحرك عاجل من أطراف المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة المتدحرجة والقتل الجماعي المتواصل، وإنفاذ جهود تحقيق العدالة للضحايا من خلال تعزيز آليات المساءلة القانونية، ووقف واقع الإفلات من العقاب الذي عد السبب الرئيسي لكل ما يجرى في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة.

واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ24 على التوالي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 15 فلسطينيا استشهدوا في غارات عنيفة استهدفت منازل عدة في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة، كما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف.

لا توغل جديدا

في المقابل نفى المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس أمس، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية في غزة، وقال في بيان «خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع».

وأضاف أن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

وذكر البيان أنه لا يوجد أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه.

وأعلن جيش الاحتلال قبلها توسيع عملياته البرية في قطاع غزة، وأن قواته قتلت خلال اشتباكات عشرات المسلحين الفلسطينيين تحصنوا داخل مبان وأنفاق.

محاكمة عالمية

ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تحقق في جرائم محتملة ارتكبتها كل من إسرائيل وحركة حماس.

وحذر خان من أن إعاقة دخول إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة يمكن أن تشكل جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاقيات جنيف.

وزار خان معبر رفح الحدودي في مصر أمس الأول، وقال للصحفيين مشيرا إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة «أريد أن أؤكد بوضوح لإسرائيل أنه يتعين عليها بذل جهود يمكن الاعتراف بها دون المزيد من التأخير لضمان حصول السكان المدنيين على المواد الغذائية الأساسية والأدوية وأدوية التخدير».

كما وجه المدعي العام كلمة لحكام غزة قائلا «حماس وأي شخص يسيطر على غزة... عندما تصل هذه المساعدات إلى غزة، من الضروري أن تصل تلك المساعدات إلى السكان المدنيين ولا يتم إساءة استخدامها أو تحويلها بعيدا عنهم».

حماية المدنيين

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا طارئا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حث فيه إسرائيل على العمل من أجل حماية أرواح المدنيين، مع تصاعد العدوان الانتقامي.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن بايدن قال إنه يجب على إسرائيل أن تتوافق عملياتها مع القانون الدولي الإنساني الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين، وفقا لموجز صادر عن البيت الأبيض.

وبالتواكب توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات والدبابات والجرافات أمس، في محاور عدة بقطاع غزة تحت غطاء جوي ومدفعي استهدف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ24 من العدوان.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات عسكرية توغلت في منطقة السودانية وبيت حانون شمال قطاع غزة، ترافق مع ذلك توغل الدبابات والمدرعات في محور مفترق الشهداء وحجر الديك وسط القطاع، وقد شنت قوات الاحتلال سلسة غارات عنيفة على القطاع.

أرقام حمام الدم في غزة: