حماس تنشر فيديو جديدا للمحتجزين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس، رسالة مصورة من محتجزين لديها في غزة تم أسرهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وظهر في الفيديو ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالإفراج عنهن. وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت نحو 240 بينهم مدنيون في غزة عقب دخول مقاتليها إلى بلدات محاذية لقطاع غزة.



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