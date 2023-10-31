ألمانيا تبرر امتناعها عن التصويت أمميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن امتناع بلاده عن التصويت على قرار بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال خلال زيارة نيجيريا «إن ألمانيا عملت جاهدة من أجل الحصول على قرار من جمعية الأمم المتحدة يكون متناسبا بشكل واقعي مع الوضع»، وتابع «بما أننا لم ننجح فقد امتنعنا عن التصويت».

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