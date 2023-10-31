شكرا لقرائتكم خبر اعتداءات إسرائيلية على الناقورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت مصادر إعلامية أن إسرائيل أطلقت 15 قذيفة على منطقة المشيرفة، مستهدفة محيط عدد من البلدات اللبنانية الحدودية الجنوبية، ما أسفر عن اندلاع الحرائق في مناطق حرجية استهدفها القصف الإسرائيلي.
ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق على مدار يوم كامل بسبب استمرار القصف الذي يستهدف المناطق المذكورة.
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