اعتداءات إسرائيلية على الناقورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس منطقة المشيرفة في بلدة الناقورة الحدودية جنوب لبنان.

وأكدت مصادر إعلامية أن إسرائيل أطلقت 15 قذيفة على منطقة المشيرفة، مستهدفة محيط عدد من البلدات اللبنانية الحدودية الجنوبية، ما أسفر عن اندلاع الحرائق في مناطق حرجية استهدفها القصف الإسرائيلي.

ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق على مدار يوم كامل بسبب استمرار القصف الذي يستهدف المناطق المذكورة.

