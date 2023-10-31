شكرا لقرائتكم خبر 100 شاحنة مساعدات يومية يحتاجها سكان غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب على مدار 3 أسابيع، رغم أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات.

وأضاف المكتب في جنيف، بأنه رغم كمياتها القليلة، فإن المساعدات ستقوم «بدور مهم» لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأساس في غزة.

ووفقا لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بالاحتياجات الضرورية.

وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا خلال الأسبوع.

ووصلت 33 شاحنة أمس الأول قطاع غزة، مما يعد أكبر عدد شاحنات يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء الأعمال العدائية الحالية.

وقال المكتب، إن المساعدات تتضمن مياها وطعاما وأدوية.

وأضاف «الزيادة مرحب بها، ولكن هناك حاجة لإدخال كمية أكبر بكثير باستمرار لتجنب تدهور الوضع الإنساني بصورة أكبر، ويتضمن ذلك الاضطرابات المدنية».