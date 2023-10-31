لجنة الانتخابات العُمانية: مشاركة قوية للمرأة في اختيار من يمثلها

ابوظبي - سيف اليزيد - ريم البريكي (مسقط)

أكدت اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عُمان، للفترة العاشرة أن البرامج المستخدمة في التصويت كانت شفافة بنسبة كبيرة حيث لا يوجد تدخل بشري نهائياً، مشيراً إلى أن عملية الفرز والجهات المشرفة والرقابة على الانتخابات هي من تعكس حرية الناخبين.

وقال فضيلة الشيخ المختار بن عبد الله الحارثي، نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة العليا للانتخاب، خلال مؤتمر صحفي: «إن نسبة التصويت العامة بلغت نحو 65.88% توزعت بين محافظة وأخرى، وأن هناك ولايات بلغت نسبة الناخبين فيها إلى 98%».

وأضاف أن اللجنة لم تتلقّ حتى الآن أيّ طعون حول العملية الانتخابية وما زال الوقت مفتوحاً لتقديمها، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية سارت بشفافية متناهية، وكان هناك حضور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال سير العملية الانتخابية.

وتابع رئيس اللجنة العليا للانتخاب «تقاربت نسب التصويت للذكور من نسبة تصويت الإناث، وفي عدد يفوق الـ 20 ولاية كانت نسبة الإناث أعلى من الذكور بما يفسر مشاركة المرأة، ومساهمتها في اختيار من يمثلها في المجلس».

كما بين أن نسبة 64% هي وجوه جديدة في مجلس الشورى القادم، ولأول مرة تكون لهم مشاركات في المجلس وهذا يعني أن التغيير ممكن كل 4 سنوات.

بدوره، أشار الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات، إلى أن آلية التصويت الإلكتروني سهلت على الناخبين القيام بعمليات الترشيح بكل يسر وخلال الساعات بلغ عدد الناخبين ألف ناخب.