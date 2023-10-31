الأمم المتحدة: نزوح 6.9 مليون شخص داخل الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أنّ عدد النازحين داخلياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 6.9 مليون شخص جراء تصاعد العنف، وهو رقم غير مسبوق.

وتصاعدت حدة المعارك بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية ، في إقليم شمال-كيفو في شرق البلاد منذ مطلع أكتوبر، وخصوصاً شمال غوما عاصمة الإقليم.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص فروا من منازلهم ولكنهم ظلوا داخل حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية ويحتاجون إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت في بيان «تكثف المنظمة الدولية للهجرة جهودها لمعالجة الأزمة المعقدة والمستمرة حيث ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى 6.9 مليون شخص في كل أنحاء البلاد، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن».

وقالت المنظمة إنه بحلول أكتوبر 2023، كان نحو 5.6 مليون نازح داخلياً يعيشون في المقاطعات الشرقية لشمال وجنوب كيفو، مضيفة «يُعتبر النزاع السبب الرئيس للنزوح».