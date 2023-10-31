مندوب روسيا بمجلس الأمن: هناك عملية تطهير عرقي تجري في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، " هناك عملية تطهير عرقي تجري في قطاع غزة"

وتابع مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أنه "يوجد كارثة إنسانية في غزة والضفة الغربية لم نراها من قبل"

ولفت إلى أن " حصار قطاع غزة، بات كاملا، والقطاع أصبح معزولا عم العالم ولا يعرف أحد ما يحدث"

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، شلت مجلس الأمن ومنعته من اتخاذ قرار بشأن ما يجري في غزة.

وشدد على ضرورة إطلاق عملية مفاوضات كاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا بد من اتخاذ تدابير لوقف التصعيد وإطلاق النار في قطاع غزة