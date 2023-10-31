هيئة البث الاسرائيلي: اسرائيل تصادق على دخول 8 آلاف عامل من الضفة بسب نقص العمالة الحاد

قررت السلطات الإسرائيلية السماح بدخول 8 آلاف عامل من الضفة الغربية المحتلة للعمل في إسرائيل في ظل الحرب على قطاع غزة المحاصر، وذلك بسبب النقص الحاد في عدد العمال في إسرائيل، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11".

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن القرار اتخذ بموافقة جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، في محاولة لتقليص حدة النقص في العمال فيما يعاني السوق الإسرائيلي من نقص كبير بالأيدي العاملة في مصانع المواد الغذائية ومجال الزراعة.

ووفقا لـ"كان 11"، فإن القرار اتخذ في الأسابيع الأخيرة، وذكرت أن السلطات الإسرائيلية المعنية تبذل جهودا لتوجيه هذه الأيدي العاملة إلى القطاعات التي تعاني من نقص في العمال، مثل البناء والزراعة. وستتم مناقشة هذه المسألة، الثلاثاء، في المجلس الوزاري للشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت القناة إن المداولات في "الكابينيت الاجتماعي الاقتصادي" سيعقد لمناقشة هذه المسألأة بناء على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة المحاصر.