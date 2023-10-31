قصف مدفعي عنيف يتركز شرق غزة وشرق جباليا وبيت حانون والشيخ زويد شمال القطاع

افادت وسائل اعلام فلسطينية بان قصف مدفعي عنيف يتركز شرق مدينة غزة، وشرق جباليا وبيت حانون والشيخ زويد شمال قطاع غزة. ولفتت الى استهدافات عنيفة الآن في محيط مستشفى القدس غرب غزة. بالمقابل، اعلنت سرايا القدس عن قصف التحشدات العسكرية الإسرائيلية في أحراش "صوفا" برشقة صاروخية.

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